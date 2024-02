Kleve. Wichtige Kreuzhofstraße bleibt weiterhin voll gesperrt. Tiefbauamtsleiter Bernhard Klockhaus erklärt, warum die Straße abgesackt ist

Die Kreuzhofstraße in Kleve wird noch mehrere Wochen für den Verkehr gesperrt bleiben. Das teilte der Leiter des Klever Tiefbauamtes, Bernhard Klockhaus, jetzt im Rat der Stadt Kleve mit. Voraussichtlich Mitte März könnten die Arbeiten im Bereich des Kreisverkehrs am Klever Ring abgeschlossen werden. Sicher ist das allerdings nicht.

Im Baustellenbereich wurde die Fahrbahndecke aufgenommen. © NRZ | Andreas Gebbink

Bernhard Klockhaus erläuterte dem Rat, dass der Kanal 1953 verlegt und 2015 bereits einmal repariert wurde. Damals sei ein sogenannter Nadelfilz-Inliner in das bestehende Rohr eingezogen worden. Nun habe sich herausgestellt, dass auch dieser Inliner schadhaft sei. Heute würde man mit einer Glasfaserverstärkung arbeiten, so Klockhaus.

Die Kanäle wurden unterspült

Durch die starken Regenfälle in den Monaten Oktober bis Dezember seien die Kanäle unterspült worden. Im Bereich eines Hausanschlusses sei es zu einem Bruch gekommen. Es habe sich enorm viel Wasser aufgestaut, so Klockhaus. Nadelfilz-Inliner würden sehr empfindlich auf Erdbewegungen reagieren. Nun werde der komplette Kanal im Bereich der Kreuzhofstraße erneuert.

Jede Menge Wasser wird aus dem Baustellenbereich abgepumpt. © NRZ | Andreas Gebbink

Im Baustellenbereich wurde der Straßenbelag aufgenommen und mit Hilfe von Pumpen werden derzeit enorme Wassermengen in einen nahegelegenen Einlaufschacht gepumpt.

***** Das hatten wir bisher berichtet *****

Die Kreuzhofstraße in Kleve ist vollgesperrt. © Stadt kleve | Stadt Kleve

„Gefahr im Verzug“, meldet die Stadt Kleve am Freitagnachmittag, 16. Februar. Demnach muss die Kreuzhofstraße in Kellen in Höhe der Hausnummer 161 mit sofortiger Wirkung voll gesperrt werden. Zwischen dem Kreisverkehr Klever Ring/Kreuzhofstraße und der Einmündung Kreuzhofstraße/Lindenstraße ist die Straße stellenweise abgesackt, vermutlich aufgrund eines schadhaften Kanals unterhalb der Straße. Da die Schadstelle inmitten der Fahrbahn verortet ist, müssen zwingend beide Fahrstreifen für den Straßenverkehr gesperrt werden. Geh- und Radwege bleiben hingegen befahrbar.

Die Umleitung führt über die Emmericher Straße und den Klever Ring. © Stadt Kleve

Ortstermin am Freitag

Ursprünglich sei die Vollsperrung zur Behebung des Defektes für die kommende Woche geplant gewesen, so die Stadt Kleve. Bei einem Ortstermin am Freitag sei allerdings festgestellt worden, dass eine unmittelbare Gefahr der weiteren Absackung des Fahrbahnbelages bestehe. „Gemeinsam mit der bauausführenden Firma wurde daher entschieden, die Sperrung bereits vor dem Wochenende einzurichten. Vermutlich werden die Bauarbeiten bis in den März andauern“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Umleitungen werden über die Emmericher Straße und den Klever Ring ausgeschildert. Da die Baustelle ohnehin geplant war, sind auch Hinweistafeln vorbereitet, die den Straßenverkehr sowohl über die Sperrung als auch über die Umleitungsstrecke informieren.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Süßer Alpaka-Nachwuchs im Tiergarten

Kleve: Klangfabrik feiert 25-jähriges Jubiläum

Bedburg-Hau: Neue Kinderfeuerwehr ist sehr beliebt

RE 10: Neue Kabel sollen Pannenserie beenden