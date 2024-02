Materborn. Das Bistum stellte jetzt einen Abrissantrag für Kirche in Reichswalde. Darum gilt jetzt die Konzentration auf die Kirche in Materborn.

Was geschieht mit der Herz-Jesu-Kirche in Reichswalde? Auf einer Gemeindeversammlung haben am Donnerstag, 15. Februar, Generalvikar Klaus Winterkamp und Vertreter der Abteilung Kirchengemeinden des Bischöflichen Generalvikariats in Münster über die aktuellen Entwicklungen aufgeklärt. Anfang Dezember habe das Bistum einen Antrag auf Abriss der Kirche gestellt.

Herz-Jesu-Kirche soll abgerissen werden

Nach Angaben des Bistums ist die Statik des Daches nicht mehr sicher. Deshalb wurde die Kirche 2018 geschlossen. Die beauftragten Gutachter hätten festgestellt, dass die Schäden an der Kirche so gravierend seien, dass eine Reparatur unwirtschaftlich sei, so das Bistum in einer Pressemitteilung. Die Stadt Kleve hatte daraufhin 2022 eine Machbarkeitsstudie für eine Folgenutzung der Kirche in Auftrag gegeben. Zudem wurde die Kirche vorläufig unter Denkmalschutz gestellt.

Die Herz-Jesu-Kirche in Reichswalde soll abgerissen werden. © NRZ | Andreas Gebbink

Wie das Bistum nun mitteilte, hätten sich auch neue Nutzungsmöglichkeiten als nicht finanzierbar erwiesen. Am Abriss der Herz-Jesu-Kirche werde sich das Bistum finanziell beteiligen, sagte Frank Mönkediek, Leiter der Abteilung Kirchengemeinden. Eine Reaktion seitens der Stadt Kleve stehe noch aus.

St. Anna-Kirche muss saniert werden

Saniert werden muss auch die St. Anna-Kirche in Materborn. Andreas Henkel berichtete, dass neben einer Dachsanierung auch die Fenster und der Glockenstuhl saniert werden müssen. „Die Kirchengemeinde hat keine ausreichenden Geldmittel zur Verfügung, um sowohl den sakralen Anbau in Reichswalde als auch die Sanierung der Pfarrkirche in Materborn vorzunehmen“, so Mönkediek. Im vergangenen Jahr wurde noch darüber diskutiert, ob man nicht einen Anbau an das Pfarrheim in Reichswalde vollziehen könne. Diese Pläne sind damit jetzt vom Tisch.

Die Kirchengemeinde hat keine ausreichenden Geldmittel zur Verfügung. Frank Mönkediek, Leiter der Abteilung Kirchengemeinden, zur Situation der Gemeinde „Zur Heiligen Familie“.

Mönkediek empfahl der Versammlung, sich auf die Sanierung der Pfarrkirche in Materborn zu konzentrieren. Durch die abnehmende Zahl der Katholiken werden in Zukunft auch die Kirchensteuern sinken. Pfarrverwalter Propst Johannes Mecking sagte: „Die kirchlichen Veränderungen führen im Bistum und auch bei uns auf Ebene der Pfarrei zu einem notwendigen Umdenken. Durch die finanzielle Beteiligung des Bistums können wir sowohl den Kapellenraum im Pfarrheim in Reichswalde klarer definieren und aufwerten als auch die notwendigen Sanierungen in der St.-Anna-Kirche vornehmen. Das ermöglicht uns, gemeinsam die Zukunft unserer Gemeinde zu gestalten.“ Der Pfarrei Zur Heiligen Familie gehören insgesamt 6756 Mitglieder an. Die Pfarre soll bald von Thorsten Hendricks geleitet werden.

Die St. Anna-Kirche in Materborn muss saniert werden. © NRZ | Andreas Gebbink

Pfarrheim in Reichswalde ist gesichert

Das die Kirche insgesamt sich im Umbruch befindet, verdeutlichte Generalvikar Winterkamp. Er stellte die neuen pastoralen Räume vor. Die Gemeinde Zur Heiligen Familie bilde zusammen mit zehn weiteren Pfarreien einen Pastoralen Raum, der von Kranenburg bis Kalkar reicht. Man habe im Bistum Münster noch die Möglichkeit, die Kirche gemeinsam auf diese Veränderungen vorzubereiten. „Die Entscheidung für eine größere Sanierung der Pfarrkirche und gegen mehrere aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln kleinere Sanierungen verschiedener Versammlungsorte ist dabei ein Schritt, um auch in Zukunft unsere Gesellschaft im Sinne des Evangeliums mitgestalten zu können“, so Winterkamp.

Positiv zu vermelden ist, dass der Bestand des Pfarrheims in Reichswalde in seiner jetzigen Größe gesichert ist. Zudem stünden finanzielle Mittel zur Verfügung, um den liturgischen Raum, in dem seit fünf Jahren regelmäßig Gottesdienst gefeiert wird, energetisch zu überarbeiten und in Teilen neu auszustatten.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Baby Star kam Rosenmontag im Rettungswagen zur Welt

Kleve: Kreuzhofstraße ist abgesackt - sofortige Sperrung nötig

Kleve: So sieht Bauunternehmen Tönnissen die Lage am Bau

Kalkar: Rat beschließt einen Haushalt mit 6 Millionen Minus

Kleve: Diese Radwege werden in Kleve und Rees gefördert

Emmerich/Kleve: Mega-Stau nach Unfall auf der Rheinbrücke