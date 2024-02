Kleve. Das David Friedmann Generations-Trio kommt mit seinem neuen Jazz-Album ins Elya Hotel Kleve. Hier gibt es die Tickets im Vorverkauf.

Am Freitag, 23. Februar, spielt das David Friedmann Generations Trio im Elaya Hotel Kleve.

Der gebürtige New Yorker blickt auf eine unvergleichliche Karriere zurück, hat er doch mit einer nahezu endlosen Liste der hochkarätigsten Musikerpersönlichkeiten aller Genres Platten aufgenommen und auf den bekanntesten Bühnen der Welt gestanden. Friedman ist unter anderem auf berühmten Alben seiner Kollegen Wayne Shorter, Chet Baker und Joe Henderson verewigt und teilte Orchestergraben, Studio, und Konzertsaal mit Leonard Bernstein, Yoko Ono, Luciano Berio und Bobby McFerrin. Er war langjähriges Mitglied der Bands von Jeff Buckley und führte zudem eigene Bands, etwa ein Quartett mit Pat Metheny und Michael Brecker.

Drei Musiker aus drei Generationen begegnen sich auf Augenhöhe

Friedman ist seit je her ein Visionär, der es wie kaum ein anderer versteht zu überraschen, mit Erwartungen – auch den eigenen – zu brechen und immer neue Wege zu beschreiten. Sein unermüdlicher Schaffensdrang hat auch in den vergangenen Jahren, besonders in der stetigen Arbeit mit seinem hochgelobten Generations Trio, nicht nachgelassen. Anlässlich seines 80. Geburtstages erscheint nun als weiterer Beleg dafür mit „Surge of Silence“ ein neues Trio-Album, das zudem auf der 80th Anniversary Tour Februar/März/April 2024 live präsentiert wird.

Im Trio Generations begegnen sich drei Musiker aus drei Generationen auf Augenhöhe. Aus der jungen, aufstrebenden Generation der deutschen Jazzszene sind dies der Schlagzeuger, Soundforscher und Labelbetreiber Tilo Weber, ausgezeichnet mit dem Deutschen Jazzpreis 2022, der renommierte Bassist Oliver Potratz, zweifacher Preisträger des Deutschen Jazzpreises 2021 und seit über 20 Jahren fester Bestandteil der deutschen Jazzszene, sowie der legendäre Vibraphonist, Marimbist, Komponist und emeritierte Jazzprofessor David Friedman.

Hier gibt es die Tickets

Das Trio ist ein musikalisches Beispiel für intuitive Kommunikation und intensive Interaktion, die zu einem hörbaren Prozess des Musizierens führt, der die Zuhörer direkt anspricht. Auf ihrem neuen Album entwickeln die drei Musiker einen erstaunlich orchestralen Bandsound, der frisch und hip ist, dabei fest in der tiefen Tradition des Jazz verwurzelt.

Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr. Die Tickets gibt es im Vorverkauf für 12 Euro unter www.kleverjazzfreunde.de oder in der Buchhandlung Hintzen. Schüler und Studenten zahlen fünf Euro, Mitglieder der KFJ zahlen keinen Eintritt, eine Begleitperson fünf Euro.