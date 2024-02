Kleve. Im Klever Stadtgebiet gibt es 297 Bussteige. Beim barrierefreien Ausbau haben 79 Haltestellen Vorrang. Diese sind als nächstes dran.

Welche Bushaltestelle in Kleve wird am meisten genutzt, welche am häufigsten von gebehinderten Personen oder Rollstuhlfahrern gebraucht, welche liegt zentral zu wichtigen Adressen? Diese sind als Erstes dran, umgebaut zu werden. Das Personenbeförderungsgesetz schreibt die Schaffung der vollständigen Barrierefreiheit des öffentlichen Nahverkehrs vor. Da hat Kleve einiges vor für seine insgesamt 297 Bussteige im Klever Stadtgebiet.

Dachgrün fürs Klima und als Regenschutz

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es unter anderem notwendig, vorhandene Bushaltestellen barrierefrei umzubauen. Laut Haltestellenkataster gibt es insgesamt 297 Bussteige im Klever Stadtgebiet. In der Regel besteht eine Haltestelle aus zwei gegenüberliegenden Bussteigen für die zwei Fahrtrichtungen. Dementsprechend hat Kleve 149 Bushaltestellen.

Im Zuge des ohnehin erforderlichen Umbaus werden neue Wartehallen an Bussteigen mit Dachbegrünungen ausgestattet, die das Stadtklima verbessern, Niederschlag zurückhalten und den Lebensraum für Insekten verbessern sollen. Sofern es der zur Verfügung stehende Platz zulässt, werden Bushaltestellen zudem mit Fahrradabstellbügeln ausgestattet.

Jüngst waren Krankenhaus und Tiergarten dran

Nach Vorgaben des Nahverkehrsplanes wurde für Kleve eine Prioritätenliste aller umzubauenden Haltestellen erstellt. Kriterien sind die oben genannten nach Frequentierung, Nutzerart und Lage, aber auch die Fahrgastzahlen und die Frage, ob die Haltestelle einen Verknüpfungspunkt darstellt, sind ausschlaggebend. Die Einordnung hat insgesamt 79 Haltestellen identifiziert, die prioritär umgebaut werden.

VRR zahlt meist alles Der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen wird grundsätzlich zu 100 Prozent durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) gefördert. Die Stadt Kleve muss lediglich die Kosten tragen, die jenseits der Förderobergrenze von rund 60.000 Euro je Bussteig liegen. In den zuletzt geplanten Umbauten lagen die Gesamtkosten je Bussteig zumeist unterhalb dieser Grenze, mitunter wird der Wert jedoch auch überschritten. Die Kosten variieren je nach örtlichen Gegebenheiten sowie notwendigem Aufwand der Fachplanungen.

Von diesen 79 Haltestellen sind 31 Bushaltestellen bereits umgebaut, und 48 müssen noch stufenfrei umgestaltet werden.

Zuletzt wurden die Haltestellen St.-Antonius-Hospital an der Nassauerallee und Museum Kurhaus/Tiergarten umgebaut. Im Rahmen der Baumaßnahmen an der Ringstraße wurden die dortigen Haltestellen barrierefrei umgebaut. Folgendermaßen sieht die weitere Planung aus:

Diese Umbauten folgen jetzt

An der Emmericher Straße werden mehrere Haltestellen ausgebaut und führen jeweils in Richtung Bahnhof Kleve und Richtung Emmerich, die Haltestellen heißen Schulstraße, Hoher Weg und Reeser Straße. Barrierefrei wird auch der Halt Ludwig-Jahn-Straße (Richtung Bahnhof Kleve und Richtung Millingen). Baumaßnahmen gibt es bald auch an den Haltestellen Rindern Grundschule an der Hohen Straße Fahrtrichtung Kleve und Richtung Millingen sowie an Haltestellen Lohengrin an der Hagschen Straße Richtung Bahnhof Kleve und Richtung EOC-Einkaufszentrum.

Auch die Bussteige an der Materborner Allee in Richtung Wolfsgraben in Reichswalde sowie Richtung Schleuse werden umgebaut. Ebenso die Haltestelle Scholtenstraße am Mittelweg in Richtung Bahnhof Kleve beziehungsweise in der Gegenrichtung zur Berliner Straße.

Die Haltestellen Am Freudenberg an der Felix-Roeloffs-Straße werden umgestaltet in Fahrtrichtung Klever Bahnhof/Weißes Tor sowie Richtung Uedem, Goch, Bedburg-Hau und Kalkar. Gleich zwei Haltestellen an der Mühlenstraße, also insgesamt vier Busstops, werden umgebaut, sie heißen Pappelweg sowie Mühlenstraße und führen nach Kleve zum Wolfsgraben oder zur Schleuse. Dorthin fahren auch die Busse ab Steenpad am Köstersweg.

Um zehn weitere Haltestellen vorrangig zu modernisieren, steht die Stadt Kleve aktuell in Kontakt zur Niag.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Baby Star kam Rosenmontag im Rettungswagen zur Welt

Kleve: Kreuzhofstraße ist abgesackt - sofortige Sperrung nötig

Kleve: So sieht Bauunternehmen Tönnissen die Lage am Bau

Kalkar: Rat beschließt einen Haushalt mit 6 Millionen Minus

Kleve: Diese Radwege werden in Kleve und Rees gefördert

Emmerich/Kleve: Mega-Stau nach Unfall auf der Rheinbrücke