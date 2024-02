Weeze. Am Sonntag wurde ein 35-jähriger Mann am Flughafen in Weeze festgenommen. Darum wurde er von der Staatsanwaltschaft gesucht.

Die Bundespolizei hat am Airport Weeze einen 35-Jährigen festgenommen. Der Mann war den Beamten am Sonntag, 18. Februar, gegen 15:15 Uhr bei einer Ausreisekontrolle nach Tanger (Marokko) aufgefallen. Die Kontrolle ergab, dass der deutsche Staatsbürger von der Staatsanwaltschaft Essen per Haftbefehl gesucht wird.

Mann beglich seine Schulden

Gegen den 35-Jährigen lag ein Strafbefehl aus dem Jahr 2022 vor. Er soll Leistungen erschlichen haben. Der Mann wurde zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt, insgesamt 800 Euro. Die Bundespolizei nahm den Mann am Airport fest und brachten ihn zur Bundespolizeidienststelle nach Weeze. Dort bezahlte er die Strafe und weitere, entstandene Kosten in einer Gesamthöhe von 431 Euro. So konnte er die 35-tägige Haftstrafe umgehen und seine Reise nach Marokko fortsetzen.

