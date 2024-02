Wardhausen. Am Mittwochabend wurde ein Mercedes Sprinter von einem Firmengelände in Kleve entwendet. Die Polizei sucht weiterhin nach den Tätern.

Auf einem Firmengelände an der Siemensstraße in Kleve wurde ein Auto gestohlen. Die Tat soll sich nach Angaben der Polizei am Mittwoch, 14. Februar, zwischen 22 Uhr und 23 Uhr ereignet haben.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Diebe entwendeten einen abgemeldeten weißen Mercedes Sprinter. Wie die Täter genau vorgegangen sind, ist noch unklar. Zeugen melden ihre Hinweise bitte bei der Kriminalpolizei Kleve unter 02821/5040.

