Goch/Weeze. Die Polizei stellt fest, dass sich Einbrüche in Autos derzeit häufen. Diese Tipps sollten zur Prävention beherzigt werden.

Im Zeitraum von Donnerstag, 15. Februar, 15,45 Uhr, und Sonntag, 18. Februar, 9.30 Uhr, kam es in Kreis Kleve zu mehreren Diebstählen aus abgestellten Kraftfahrzeugen. Neben weiteren Fällen im Südkreis berichtet die Polizei von diesen Fällen in Goch und Weeze:

Geldbörsen und Handtasche erbeutet

Im Stephanusweg in Goch kam es am Freitag, 16. Februar, zwischen 14 und 22.30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Dabei schlugen ein oder mehrere unbekannte Täter die Seitenscheibe der Fahrertüre eines schwarzen Audi Q5 ein und entwendeten u.a. eine Geldbörse. Die 68-jährige Halterin hatte den Wagen in einer Grundstückseinfahrt abgestellt gehabt. Zeugenhinweise nimmt das KK Goch unter 02823/1080 entgegen.

Auch in Weeze kam es zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Pkw. Dabei schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eines grauen VW Golf ab, welcher auf einem Parkplatz an der Uedemer Straße abgestellt gewesen war. Am Freitag, 16. Februar, entwendeten die Täter zwischen 21.45 und 22 Uhr u.a. eine Handtasche sowie eine Geldbörse. Die 20-jähige Halterin aus Weeze verständigte nach Bekanntwerden des Diebstahls die Polizei. Personen welche Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, wenden sich bitte an die Kripo Goch (02823/1080).

Präventionstipps der Polizei

Aufgrund der Vielzahl der Diebstähle gibt die Kreispolizeibehörde Kleve nachfolgend Präventionshinweise, wie sich Bürgerinnen und Bürger bestmöglich gegen Diebstähle aus abgestellten Kraftfahrzeugen schützen können: