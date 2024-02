Kleve. Die Klever Politik will die Staubelastung in der Innenstadt nicht länger hinnehmen. Straßen NRW wundert sich über die Kritik.

Egal zu welcher Tageszeit man die Gruft in Kleve befährt: Die Baustellenampel vor dem Stein-Gymnasium sorgt dafür, dass sich der Verkehr selbst zu ungewöhnlichen Zeiten staut. Zur Hauptverkehrszeit lässt man sein Auto am besten ganz zu Hause. Autoschlangen von der Kreuzung Römerstraße bis zum Gewerbegebiet an der Landwehr sind keine Seltenheit.