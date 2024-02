Kleve. Die Soundbox feiert ihr 25-jähriges Bestehen mit vielen Veranstaltungen. Was die Klever Eventfirma bietet und wie man Tickets gewinnt.

Was Anfang des Jahres 1999 mit einem Tonstudio begann, entwickelte sich über das folgende Vierteljahrhundert zu einem vielseitigen Eventunternehmen, das längst aus der Veranstaltungsbranche in Kleve und dem Umland nicht mehr wegzudenken ist. „Die Soundbox hat eine riesen Reise gemacht“, sagt Gründer und Inhaber Tim Verfondern, der zum 25-jährigen Jubiläum ein prall gefülltes Programm aus Partys, Comedy, Konzerten und Public Viewing organisiert.

Streit über Vergnügungssteuer

Noch im Herbst 2023 war der Veranstaltungsprofi noch so gar nicht in Feierlaune, die Planung zahlreicher Events lag auf Eis. Denn Verfondern stritt sich öffentlich mit der Stadt Kleve über die Vergnügungssteuer, die er für Tanzveranstaltungen zahlen sollte. Der 48-Jährige sah die Existenz seiner Soundbox und des Technikpartners Klever Sound & Light (KSL) gefährdet und drohte damit, Veranstaltungen nach Goch zu verlegen. Nach einem Gespräch mit Bürgermeister Wolfgang Gebing und Kämmerer Klaus Keysers glätteten sich die Wogen. Der Stadtrat stimmte fast einstimmig für eine Änderung der Vergnügungssteuersatzung, in der seit Beginn des aktuellen Jahres Tanzveranstaltungen ausgenommen sind.

Geschichte der Soundbox Tim Verfondern gründete die Soundbox Ende 1998 und begann Anfang des Folgejahres mit einem Tonstudio im Regenbogen in der Klever Innenstadt. Bereits zwei Jahre später erweiterten Grafikdesign und eine professionelle Medienherstellung von CDs, DVDs und Druckerzeugnissen in Kleinserie das Unternehmen. 2003 organisierte die Soundbox mit dem Sommer-Open-Air im Innenhof der Schwanenburg das erste eigene Musikevent, das zum Startschuss mehrerer ausverkaufter Coverband-Veranstaltungen werden sollte. Später kamen auch Comedy- und Kabarettauftritte dazu. Tim Verfondern holte außerdem Künstler wie Klaus Lage, die Popolskis und das Rockorchester High Fidelity nach Kleve. Auch im Karnevals mischte er für vier Jahre mit einem eigenen Wagen und Liveband mit. Nach dem Public Viewing 2016 kam die Zeit der DJ-Konzertreihen wie „Verdamp Lang Her“, „World Center Revival“ und „All Nite Long“. Die Soundbox baute zudem das Live- und Verleihgeschäft um Kopfhörerpartys, Beschallung und LED-Walls aus. Während der Corona-Pandemie landete Tim Verfondern dann mit dem „Wir sind Kleve“-Lied, das auf dem Song „Heimat“ von Johannes Oerding basiert, einen Online-Hit. Fast 30 Sängerinnen und Sänger hatten die Hymne unter strengsten Hygienevorschriften aufgenommen.

„Man hätte diesen Kompromiss schneller und einfacher finden können. Die Stadt Kleve hat bei diesem Streit an Image verloren, und ich habe rund 10.000 Euro an Steuern nachgezahlt“, sagt Tim Verfondern. Dieses Kapital fehle nun, zumal er in eine LED-Wall und neue Tontechnik investiert habe. „Deswegen werden die Eintritts- und Getränkepreise aber nicht teurer“, betont der Klever Unternehmer, der jetzt nach vorne blickt – auf ein Jubiläumsjahr, das bereits am kommenden Sonntag, 25. Februar, beginnt.

Ausbilder Schmidt, Heinz Gröning und All Nite Long

Dann gastiert Ausbilder Schmidt mit der Vorpremiere seines Programms „Unkraut vergeht nicht – 25 Jahre Anschiss“ um 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr) in der Stadthalle Kleve und feiert damit passenderweise sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Es folgt der Weltfrauentag am Freitag, 8. März, bei dem die Soundbox seit einigen Jahren eine Kooperationsveranstaltung mit Yvonne Tertilte-Rübo, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Kleve, auf die Beine stellt. In diesem Jahr tritt in der Stadthalle um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) allerdings nicht eine Kabarettistin auf, sondern Heinz Gröning mit seinem Programm „Fifty Shades of Heinz“ auf. Für Tim Verfondern ist dies gelebte Gleichstellung, auch weil der Comedian „der Frauenversteher Nummer Eins in Deutschland“ sei.

Viel Publikum zieht in jüngster Zeit die Partyreihe All Nite Long an, bei der Musikvideo-Hits von den 1960er Jahren bis heute präsentiert werden. Drei dieser Partys, die mittlerweile nicht mehr nur in Kleve stattfinden, stehen 2024 im Kalender: beim Tanz in den Mai am 30. April in der Scheune im Kloster Graefenthal in Goch, beim Heimspiel am 1. Juni im Innenhof der Schwanenburg in Kleve und am 2. August zum Schützenfest im Festzelt in Kalkar-Kehrum.

Public Viewing im Forstgarten

Mit dem Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft im Sommer kehrt die Soundbox erstmals seit der EM 2016 wieder mit einem Rudelgucken in den Klever Forstgarten zurück. „Damals war das auch ein riesiges Streitthema, inzwischen ist es kein Problem, dort ein Event zu organisieren“, sagt Tim Verfondern. Auf das Zeltdach, für das es keine Genehmigung gibt, müssen die Fußball-Fans jedoch verzichten.

Die Soundbox zeigt Open Air alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft – also mindestens die Gruppenpartien am 14. Juni um 21 Uhr gegen Schottland, am 19. Juni um 18 Uhr gegen Ungarn und am 23. Juni um 21 Uhr gegen die Schweiz. Optimisten, die trotz der zuletzt schwachen Leistungen an die DFB-Elf glauben, merken sich zudem die Termine fürs Achtelfinale am 29. oder 30. Juni, fürs Viertelfinale am 5. oder 6. Juli, fürs Halbfinale am 9. oder 10. Juli und fürs Finale am 14. Juli. Einlass ist jeweils 90 Minuten vor Spielbeginn.

Verdamp Lang Her und Jubiläumskonzert mit Massive Beat

Bekannt ist die Klever Soundbox auch für die Verdamp-Lang-Her-DJ-Partys, die in diesem Jahr am 7. September im Innenhof der Schwanenburg und am 30. November im Schützenhaus Keeken steigen. Eng verbunden ist die Ein-Mann-Firma, die mit zahlreichen Subunternehmern zusammenarbeitet, zudem mit der Klever Kultband Massive Beat. Die Gruppe lädt befreundete Musiker ein und feiert so gemeinsam bei einem Konzert inklusive Pre- und After-Show-Party das Soundbox-Jubiläum am 6. September im Innenhof der Schwanenburg. Bereits am 31. Mai spielt dort 12Inch, die für Verfondern „Deutschlands beste 80er Elektro-Pop-Coverband“ ist.

Mit dem umfangreichen Jubiläumsprogramm reagiert die Soundbox auf die Ausgehgewohnheiten, die sich in den vergangenen 25 Jahren verändert haben. „Man muss mittlerweile unheimlich viel bieten. Die Leute kommen nicht mehr, nur weil eine Bühne aufgebaut ist und eine Band spielt“, meint Tim Verfondern.

Tickets und Kartenverlosung

Tickets für die Veranstaltungen gibt es online auf www.soundboxstudio.de und bei Edeka Brüggemeier in Kleve. Für die Auftritte von Ausbilder Schmidt und von Heinz Gröning beim Weltfrauentag sind Eintrittskarten zusätzlich auch auf www.reservix.de und im Bürgerbüro im Klever Rathaus erhältlich. Der Verkauf der Tickets für das Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft startet am 1. März.

Die NRZ verlost in Zusammenarbeit mit der Soundbox 3 x 2 Eintrittskarten für ein Event der Wahl im Jubiläumsjahr. Wer beim Gewinnspiel mitmachen möchte, schickt bis Donnerstag, 22. Februar, um 15 Uhr eine E-Mail mit dem Stichwort „Soundbox“ sowie Name, Adresse, Telefonnummer und der gewünschten Veranstaltung an lok.kleve@nrz.de. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

