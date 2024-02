Kleve/Isselburg. Ein Fahrer aus Kleve fuhr am Montag frontal gegen einen Straßenbaum. Dabei beschädigte er auch mehrere Autos am Straßenrand.

Am vergangenen Montag, 19. Februar, gab es gegen 8:50 Uhr auf der Triftstraße in Kleve einen schweren Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Mann aus Kleve fuhr auf der Triftstraße stadteinwärts und bekam, aus bislang ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Mann, welcher in einem grauen Honda CR-V unterwegs gewesen war, mit zwei geparkten Fahrzeugen und prallte dann frontal gegen einen Baum.

Mann musste ins Krankenhaus

Durch die Kollision verletzte sich der Mann so schwer, dass er in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste. Sachschaden entstand an den drei beteiligten Fahrzeugen im Frontbereich und am Straßenbaum. Die beiden weiteren beteiligten Fahrzeuge waren ein schwarzer Toyota Yaris eines 58-jährigen Halters aus Kleve sowie ein grau-schwarzer VW ID3, einer 41-jährigen Frau aus Isselburg.

