Uedem/Kreis Kleve. In Uedem und Kevelaer gab es gleich mehrere schwere Kupferdiebstähle. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang und ermittelt jetzt.

In Uedem und Kevelaer gab es jetzt mehrere Fälle von schweren Kupferdiebstählen. Die Diebe schlugen im Zeitraum von Donnerstag, 15. Februar, 17:30 Uhr und Samstag, 17. Februar, 8 Uhr zu. Die Polizei listet jetzt auf, wo die Wertgegenstände aus Kupfer entwendet wurden:

Teure Kupferrohre gestohlen

Am „Nordwall“ in Uedem wurde zwischen Donnerstag, 15. Februar, 17:30 Uhr und Freitag, 16. Februar, 8 Uhr ein Regenfallrohr gestohlen. Der oder die Täter entwendeten das Rohr an einem Einfamilienhaus und flüchteten. Auch an der Kervenheimer Straße in Uedem wurden zwei Fallrohre gestohlen. Hier schlugen die Diebe an zwei unterschiedlichen Einfamilienhäusern zu. Zudem entfernten sie auch die Scharniere.

In Kevelaer wurden ebenfalls zwei Kupferrohren gestohlen. Hier wurden die Rohre an einem Wohnhaus in der Straße Hüls mitgenommen.

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang

Zum Diebstahl einer Kupferabdeckung einer Steinmauer kam es an der Dorfstraße in Kevelaer. Dort beschädigten der oder die Täter, im Zeitraum von Freitag, 16. Februar, 17 Uhr und Samstag, 17. Februar, 8 Uhr eine Lampe sowie einen Bewegungsmelder und entwendeten dann die Abdeckung der Mauer.

Ob die zuvor beschrieben Taten im Zusammenhang stehen, ist aktuell Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu den zuvor beschriebenen Taten geben können, sich unter 02823 1080 zu melden.

