Goch. Das Rohrleitungsnetz in Goch wird erneuert. Auf der B67 wird eine Baustelle mit Ampel eingerichtet. So lange soll es dauern.

Aufgrund von Arbeiten am Rohrleitungsnetz muss an der Kalkarer Straße (B67) zwischen der Kreuzung „Am Gocher Berg“ und der Hausnummer 315 eine Wanderbaustelle eingerichtet werden. Das teilt jetzt die Stadt Goch in einer Pressemitteilung mit.

Baustellenampel regelt den Verkehr

Im Baustellenbereich wird die Straße halbseitig gesperrt. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Genehmigt ist die Maßnahme bis Mitte Mai 2024. Die Stadt Goch bittet um Verständnis.

