Kleve. Die Lehrerin Alina Mykhailenko ruft zum Jahrestag des Ukraine-Krieges zu einer Kundgebung auf dem Koekkoekplatz auf. Das ist geplant.

Die in Kleve lebenden Ukrainer wollen am Samstag, 24. Februar, um 13 Uhr auf dem Koekkoekplatz für Freiheit und Frieden demonstrieren. Die Lehrerin Alina Mykhailenko hat eine Kundgebung angemeldet. Mykhailenko ist Vertretungslehrerin an der Joseph-Beuys-Gesamtschule und möchte auf die Situation in ihrem Heimatland aufmerksam machen.