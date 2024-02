Kleve. Die Klangfabrik organisiert seit Jahren Konzerte in der Stadt. Das Jubiläum wird mit einem Klassiker auf der Schwanenburg gefeiert.

So stellt man sich einen Proberaum vor: dickes Schlagzeug, Percussion, an der einen Wand eine große Plattensammlung, an der anderen unzählige Bierdeckel, Poster von den Rolling Stones, den Beatles, Mc Cartney und Deep Purple. Und wenn Michael Dickhoff es sich in seiner holzgetäfelten Bude so richtig gemütlich machen will, dann schaltet er das Discolicht ein. Herrlich!