Kleve-Rindern. Die Klever Tierschützer haben Unterkünfte in Rindern, Keeken, Brienen und Emmerich. Jetzt suchen sie eine neue Unterkunft und Helfer.

Während Sandra van de Loo-Diel erzählt, sitzt sie mitten zwischen den Schweinen Rosi, Frieda und Toni auf der Terrasse und schaut lächelnd auf ihren etwas anderen Garten im Klever Ortsteil Rindern. In dem schubbern die drei Borstentiere entspannt an einem Pflanzkasten, nur ein paar Schritte weiter scharren Hühner nach Brauchbarem im Kies oder schreiten zwei Puter vorbei. Für die Tiere war das nicht immer so. Sie alle haben keine schöne Vergangenheit und stammen aus Mastbetrieben, Versuchslaboren, schlechter Privathaltung oder wurden einfach ausgesetzt. Van de Loo-Diel und ihr Mann Christoph Diel geben den oft kranken oder gehandicapten Tieren ein neues Zuhause, gründeten den Verein „Tierfreiheit – Lebenshof für Tiere“ und pachteten oder kauften Land und Stallungen, um ihre Schützlinge unterzubringen.