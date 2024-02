Bedburg-Hau. Die Feuerwehr in Bedburg-Hau musste aufs Klinik-Gelände ausrücken, um brennende Pizzakartons zu löschen. Das ist passiert.

Auf dem Klinik-Gelände in Bedburg-Hau brannten am Dienstag, 20. Februar, mehrere Pizzakartons. Dadurch wurde eine Brandmeldeanlage ausgelöst und die Feuerwehr wurde verständigt. Die Pizzakartons wurden aus dem Gebäude an der Straße „Zur Mulde“ gebracht und das Gebäude wurde gelüftet.

Der Einsatz für die Feuerwehr Hasselt-Hau-Qualburg erfolgte gegen 15:42 Uhr und war um 16.30 Uhr beendet. Einsatzleiter war Tobais Aschemann. Verletzt wurde niemand.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Soundbox feiert Jubiläum

Kleve: 297 Bussteige im Stadtgebiet – viele werden umgebaut

Goch: Die B67 wird halbseitig gesperrt

Sportzentrum Kleve: Neubau Multifunktionsgebäude wird dauern