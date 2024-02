Kleve. Die Polizei zog einen 19-jährigen Autofahrer aus Bedburg-Hau aus dem Verkehr, der Marihuana geraucht hatte. Das erwartet ihn jetzt.

Durch die Polizei wurde am Dienstag, 20. Februar, gegen 22:30 Uhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Bedburg-Hau in Kleve an der Königsallee angehalten und kontrolliert. Dabei ergaben sich Verdachtsmomente auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht, um ihm eine Blutprobe zu entnehmen. Die Polizei fand bei dem Mann auch noch eine kleinere Menge Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt.

Dem Fahrer erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Polizei rät: Ohne Alkohol und Drogen am Steuer

Die Polizei weißt darauf hin, dass sich das Führen von Kraftfahrzeugen in Kombination mit dem Konsum von Drogen und Alkohol nicht verträgt. Dies führe immer wieder zu Verkehrsunfällen, auch mit Schwerverletzten und Getöteten. Daher wird die Kreis Klever Polizei auch weiterhin entsprechende Kontrollen durchführen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Soundbox feiert Jubiläum

Kleve: 297 Bussteige im Stadtgebiet – viele werden umgebaut

Goch: Die B67 wird halbseitig gesperrt

Sportzentrum Kleve: Neubau Multifunktionsgebäude wird dauern