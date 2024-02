Kleve. Henrik Bongertmann ist recht frisch Energieberater in Kleve. Zum Start geriet er in die Wirren von Heizungsstreit und Haushaltssperre.

Als Henrik Bongertmann sich als Energieberater selbständig machte, war die Welt noch in Ordnung. Kurz darauf kamen die Diskussionen über das Heizungsgesetz, dann auch noch das höchstrichterliche Urteil zum Klimafonds und die Verwerfungen in den Fördertöpfen. Man kann also nicht behaupten, dass die Rahmenbedingungen seinen Job langweilig machen würden.