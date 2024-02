Bedburg-Hau. mini-art Bedburg-Hau zeigt eine philosophisch-musikalische Erzählung nach Toon Tellegen. Warum Igel und Ameise die Zeit ein Rätsel ist.

Das Theater mini-art in Bedburg-Hau spielt am Sonntag, 25. Februar, um 16 Uhr das Stück „Die ganze Zeit“ für Kinder ab sieben Jahren. Crischa Ohler und Sjef van der Linden zeigen eine philosophisch-musikalische Erzählung über die Zeit nach dem Buch „De hele tijd“ von Toon Tellegen. Regie führt Rinus Knobel.

Wie so oft schreibt Toon Tellegen seine berührenden Geschichten aus der Perspektive von Tieren, meint dabei aber mit einem Augenzwinkern uns Menschen.

Igel und Ameise auf den Spuren der Zeit

In diesem Fall versuchen Igel und Ameise den Geheimnissen der Zeit auf die Spur zu kommen. Weiß die Ameise wie so oft alles besser und bleibt der Igel mal wieder einsam und ratlos zurück? Was eigentlich ist Zeit? Woher kommt sie –und wohin geht sie? Wird die Zeit auch müde? Ist das der Grund, warum sie manchmal zu kriechen scheint? Ist meine Zeit anders als deine Zeit? Und gab es mal eine Zeit ohne Zeit? Dem Igel ist das alles ein Rätsel.

Plötzlich, mitten in der Nacht, wacht er erschrocken auf und sieht vor seinem Haus ‚die ganze Zeit‘ stehen… die kichernden Sekunden, die nimmersatten Minuten, die traurigen Stunden, die summenden Tage, die riesigen Jahre, die schüchterne Weile… Das ist seine Chance, seine Fragen zu stellen – und dabei erfährt er etwas Kostbares über sich selbst.

Der Eintritt kostet sechs Euro für Kinder und Jugendliche sowie zehn Euro für Erwachsene.