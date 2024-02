Goch. Die Tagespflege in Goch öffnet ihre Türen. Was die Einrichtung neben einem Info-Frühstück noch für Senioren und deren Angehörige macht.

Wer gerne frühstückt und auf der Suche nach einer Tagespflege ist, ist hier genau richtig. Die Tagespflegeeinrichtung der Diakonie in Goch lädt herzlich zu einem Tag der offenen Tür ein. Während eines Frühstücks haben Interessierte am Samstag, 2. März, die Möglichkeit, sich über die Tagespflege zu informieren. Von 9 Uhr bis 12 Uhr kann man so die Räumlichkeiten der Tagespflege kennenlernen. Die Teamleitungen der Einrichtungen führen durch den Vormittag und sprechen über die Tagesstruktur, das Betreuungsangebot und die Finanzierungsmöglichkeiten. Denn: „Ein Platz in der Tagespflege ist meist besser finanzierbar, als viele Menschen denken“, so Karin Ackermann, Teamleitung der Tagespflege an der Brückenstraße, in einer Presseerklärung der Diakonie.

Über die Tagespflegeeinrichtungen der Diakonie in Goch

Nach der Gründung der Tagespflege Brückenstraße 2009 wurde 2018 eine zweite Einrichtung an der Parkstraße eröffnet. Die Gäste der Tagespflege werden von montags bis freitags von 8 Uhr bis 16 Uhr betreut. An erster Stelle stehen die Förderung der Alltagskompetenz sowie der Erhalt der kognitiven Fähigkeiten, aber auch soziale Aspekte stehen im Mittelpunkt. „Mit anderen über alte Zeiten zu klönen oder eine Partie Rummicup zu spielen, dass freut mich“, erzählt ein Tagesgast.

Anmeldung fürs Info-Frühstück Die Anmeldung für das Info-Frühstück läuft noch bis zum 29. Februar unter der Telefonnummer 02823 93 02-28. Oder per E-Mail unter tp-goch-bruecke@diakonie-kkkleve.de. Das Frühstück wird nur in der Brückenstraße 4 angeboten.

Unterhaltung für die Tagesgäste

Das Tagespflegepersonal hält die Gäste auf Trab. Basierend auf ihren Fähigkeiten werden sie in verschiedenste Aktivitäten eingebunden, wobei auch auf ihre Vorlieben und Wünsche geachtet werden. Langweilig wird es so schnell also nicht, auch weil sich die Gruppenzusammensetzung jedes Mal ändert. Die Gäste kommen nämlich nicht immer an jedem Tag der Woche.

