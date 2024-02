Kranenburg. Am 24. November kam es zu einem Diebstahl in einem Kranenburger Geschäft. Was der gesuchte Mann außer Parfüm noch gestohlen hat.

Am Freitag, 24. November 2023, kam es gegen 12.05 Uhr in einem Ladenlokal in Kranenburg zu einem Diebstahl. Der unbekannte männliche Täter entwendete zwei Parfüms und Zubehör für Hunde. Der Täter versteckte die Ware unter seiner Jacke und verließ das Geschäft ohne die Artikel zu bezahlen, berichtet die Kreis Klever Polizei.

Wer kennt den Mann?

Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kann Angaben zum Täter machen? Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Täters hat die Polizei im Fahndungsportal verlinkt. Der Mann wird als 25 bis 35 Jahre alt beschrieben. Er trug eine dunkle Winterjacke der Marke Puma, einen blauen Kapuzenpullover, blaue Jeans, dunkle Sportschuhe mit teils orangefarbenen Sohlen.

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821/5040 entgegen.

