Bedburg-Hau. In der Unterkunft an der Hauer Straße brannte es am Donnerstagnachmittag. Die Feuerwehr berichtet, was genau Feuer gefangen hatte.

Volles Feuerwehraufgebot bei einem Zimmerbrand im Asylbewerberheim an der Hauer Straße in der Nähe von Qualburg. Wie die Feuerwehr mitteilt, kam es aus unbekannter Ursache zu einem Brand in einem der Zimmer. Auch die Polizei war mit einem Streifenwagen vor Ort.

Kleidungsstücke brannten

Die Feuerwehr berichtet, dass Kleidungsstücke in Brand geraten waren. Erste Löschversuche seien von einem Polizeibeamten mit einem Feuerlöscher vorgenommen wordne. Im Anschluss wurden weitere Löschungen durch einen Angriffstrupp unter Atemschutz gemacht.

Container wurden gelüftet

Der Brandrauch drang durch ein auf Kipp stehendes Fenster auch in einen angrenzenden Wohncontainer. Die darain lebenden Personen wurden aus dem Gebäude gebracht und durch den Rettungsdienst versorgt. Anschließend wurde das Gebäude umfangreich gelüftet. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

