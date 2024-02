Kleve. Osan Yaran kommt mit seinem neuen Bühnenprogramm „Gut, dass du fragst!“ nach Kleve. Das macht seinen Stand-up so besonders.

Bald gibt es einiges zu lachen in der Stadthalle Kleve. Comedian Osan Yaran präsentiert am Donnerstag, 29. Februar, sein neues Stand-up-Programm „Gut, dass du fragst!“. Fans betiteln den Ex-Lidl-Filialleiter als „The Next Big Thing unter Deutschlands Comedians und lustigsten Influencern“. Der Comedian ist mehrfach preisgekrönt, unter anderem belegte er 2017 den ersten Platz beim Hamburger Comedy Pokal und wurde 2019 mit dem Gerhard-Woyda-Publikumspreis beim Stuttgarter Besen ausgezeichnet.

Osan Yaran macht seine persönlichen Erlebnisse zum Comedy-Programm

Thema seines Bühnenprogramm ist der Clash der Kulturen. So erzählt der waschechte Berliner mit türkischen Wurzeln auf komische Art und Weise von den Unterschieden in Religion und Kultur. Gerne berichtet er von seinem Alltag in Berlin und von seinen Reisen in der Welt. Auch Geschichten aus seinem eigenen Umfeld kommen nicht zu kurz. So scherzt er über lustige Erlebnisse mit seinem Sohn, Geschichten mit seinen Eltern und über seine Ehe. Osan Yaran bindet die Zuschauer in seine Show ein, denn darum geht es dem Comedian – gemeinsam zu lachen.

Tickets sind noch erhältlich

Beginn der Veranstaltung ist 20 Uhr. Tickets sind online unter www.eventim.de oder telefonisch über die Tickethotline 0180/6 57 00 70 für einen Preis von 34,90 Euro erhältlich. Bei Erwerb an der Abendkasse liegt der Preis bei 40 Euro.

