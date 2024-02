Kleve. Am Montag startet Straßen NRW Baumfällarbeiten am Klever Ring. Dafür muss die Fahrbahn Richtung Bedburg-Hau gesperrt werden.

Am Montag wird die Uedemer Straße im Bereich der Kreuzung Klever Ring wegen Baumfällarbeiten in Fahrtrichtung Bedburg-Hau für den Verkehr gesperrt. Das teilt Straßen.NRW jetzt in einer Pressemitteilung mit. Die Arbeiten beginnen am Montag, 26. Februar, um 10 Uhr und dauern bis Dienstag, 27. Februar, 17 Uhr.

Gehölze werden geschnitten

Südlich des Einmündungsbereiches der B9 „Klever Ring“ und der L362 „Uedemer Straße“ müssen Gehölze zurückgeschnitten und Bäume gefällt werden. Diese Arbeiten müssen aus Gründen der Verkehrssicherheit durchgeführt werden, so Straßen.NRW.

Die Umleitungsstrecken

Die Sperrung der Uedemer Straße betrifft nur die Fahrbahn Richtung Bedburg-Hau. Die Gegenfahrbahn von Bedburg-Hau nach Kleve bleibt offen. Umleitungen für die Fahrtrichtung Bedburg-Hau sind vor Ort ausgeschildert. Eine Umleitung führt über die B57 „Kalkarer Straße“ in Richtung Qualburg und weiter über die L448 „Hauerstraße“ zur L362 „Uedemer Straße“. Eine weitere Umleitung führt von der B9 über die „Felix-Roeloffs Straße“ und die K43 „Schmelenheide“ zur L362 „Uedemer Straße“. Der Radverkehr wird von den Arbeiten nicht beeinträchtigt.

