Kleve. Von Montag bis Mittwoch wird die Wasserburgallee in Kleve für den Verkehr gesperrt. Das ist der Grund für die kurzfristige Maßnahme.

Normalerweise sind Platanen hervorragende Stadtbäume: Sie sind äußerst hitze- und schnittverträglich, stadtklimafest, spenden durch ihre ausladende Krone viel Schatten und prägen das Stadtbild. In jüngerer Vergangenheit leiden jedoch auch diese grundsätzlich genügsamen Bäume zunehmend unter dem Klimawandel. Langanhaltende Trockenperioden bei gleichzeitig hohen Temperaturen machen Platanen anfällig für den Massaria-Erreger. Ein Pilz, der zu rascher Totholzbildung in schwachwüchsigen, aber auch in Starkästen führt. In der Folge ist die Standsicherheit der Platane gefährdet, Äste trocknen ab, fallen zu Boden und stellen eine Gefahr für den Verkehr dar.

Am Mittwoch, 25. Januar 2012, gab es in Kleve an der Wasserburgallee Baumpflegemaßnahmen . Mit einem Hubwagen schnitten Arbeiter einzelne Aeste der Platanen heraus. Waehren der Arbeiten war die Strasse fuer den Verkehr gesperrt. © WAZ FotoPool | Johannes Kruck

Aufgrund routinemäßiger Massariakontrollen an den Platanen entlang der Wasserburgallee muss die Straße zwischen den Einmündungen Landwehr und Tiergartenstraße im Zeitraum von Montag, 26. Februar 2024, bis Mittwoch, 28. Februar 2024, tagsüber gesperrt werden. Um die Auswirkungen auf den Straßenverkehr so gering wie möglich zu halten, wird die Sperrung an diesen Tagen jeweils nur während der tatsächlichen Arbeitszeit von 7 Uhr bis 17 Uhr eingerichtet. Anlieger werden ihre Grundstücke weiterhin erreichen können. Für zu Fuß gehende und Radfahrende bleibt die Wasserburgallee auch während der Arbeitszeit nutzbar.

Umleitungen werden ausgeschildet

Umleitungen werden für die Zeit der Arbeiten über die Tiergartenstraße, den Klever Ring und die Landwehr ausgeschildert.

