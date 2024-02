Kreis Kleve. Das Bundesinnenministerium sieht eine Bedrohungslage für die deutsche Grenzregion durch niederländische Kriminelle. Das wird gefordert.

Sie verschachern Drogenabfälle im Wald, sie sprengen Geldautomaten in Dörfern und Städten, sie schlagen Drogen in großen Mengen um und greifen dabei immer häufiger auf die vermeintliche Anonymität der Grenzregion zu: Die Organisierte Kriminalität hat schon längst die beschauliche Grenzlage für sich entdeckt. Drei Bundestagsabgeordnete der CDU wollten jetzt vom Bundesinnenministerium (BMI) wissen, wie die Lage in der deutsch-niederländischen Grenzregion einzuschätzen ist. Das Urteil: Das BMI sieht ein „erhebliches Gefahren- und Bedrohungspotenzial“ der organisierten, niederländischen Kriminalität.