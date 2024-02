Kalkar. Der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes erklärte in Kalkar, welcher Steuerdeal anstatt des Agrardiesels kommen könnte.

Landwirte aus dem Kreis Kleve trafen sich am Donnerstag zum 4. Agrarforum im Wunderland Kalkar, organisiert von der Landwirtschaftskammer NRW und der Kreis-Wirtschaftsförderung. Im Mittelpunkt des Vormittags standen der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Landwirtschaft und das Thema Nachhaltigkeit. Angesichts der enormen politischen Auseinandersetzungen der vergangenen Wochen gab Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, eine Standortbestimmung für die Landwirte: Die enormen Proteste und die breite Zustimmung in der Bevölkerung hätten gezeigt: „Ohne Landwirtschaft geht es nicht“.

Entlastung bei den Gewinnrücklagen

Krüsken betonte in seiner Rede, dass die politischen Rezepte für Klimaschutz und mehr Biodiversität nicht funktionieren würden. Die Streichung der Agrardieselsubventionen sei eine späte, spontane und „unüberlegte Entscheidung“ gewesen, so Krüsken. Zu später Stunde hätten die „drei Ampelmännchen“ noch ein paar Streichposten für ihren Haushalt finden müssen. Die Bauern hätten dafür den Kopf hinhalten müssen. „Das war ein haushaltspolitischer Raubzug zu Lasten der Landwirtschaft“, ärgert sich Krüsken.

Der Generalsekretär des Bauernverbandes kündigte eine Fortsetzung der Proteste an. Vorerst noch ohne Traktoren, aber mit einer Kampagne im Internet. Krüsken geht davon aus, dass am Agrardieselbeschluss nicht mehr gerüttelt wird. Das werde jetzt „durchgezogen“, sagte er. Man könne aber auf anderer Ebene für eine spürbare Entlastung sorgen. Der Bauernverband drängt nun auf steuerliche Erleichterungen, etwa bei den Gewinnrücklagen und der Abschaffung der Gewinnglättung. Gewinne aus guten Jahren sollen mit Verlusten aus schlechten Jahren steuerlich verrechnet werden können.

Deutsche Regeln sollten EU-Recht nicht verschärfen

Darüber hinaus forderte Krüsken einen deutlichen Bürokratieabbau. Dabei gehe es nicht um weniger Formulare, sondern um die Abschaffung ganzer Vorschriften. Überflüssige Gesetze gebe es genug. Man müsse auch darauf achten, dass EU-Vorschriften in Deutschland nicht unnötig verschärft würden. Dies sei wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirte. Krüsken nannte hier das Baurecht, die Emissionsvorschriften, die Pflanzenschutzmittelverordnung, die Tierschutzverordnungen, das Veterinärrecht, die Vorschriften für landwirtschaftliche Fahrzeuge und die Düngeverordnung.

An die Politik richtete Krüsken mehrere Forderungen. Unter anderem sagte er: „Die Agrarpolitik muss darauf ausgerichtet sein, Produktionsverlagerungen in andere Teile der Welt zu verhindern“. Nationale Alleingänge müssten aufhören und es dürfe kein Mikromanagement mehr geben. „Wir brauchen mehr Beinfreiheit“, so Krüsken. Wenn sich die Landwirtschaft nachhaltiger aufstellen solle, müsse die Politik dafür auch ein Finanzierungskonzept vorlegen, so der Bauernvertreter.

