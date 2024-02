Kleve. Schüler des Konrad-Adenauer-Gymnasiums wurden von Fremden angesprochen, die sie nach Hause bringen wollten. Die Schulleitung warnt.

In einem Brief an Eltern und Erziehungsberechtigte warnt die Schulleitung des Konrad-Adenauer-Gymnasiums in Kleve aktuell vor Unbekannten, die Schülern anbieten, sie nach Hause zu bringen.

Demnach erreignete sich der jüngste Fall am Donnerstag, 23. Februar nach der sechsten Stunde, etwa zwischen 13.15 und 13.30 Uhr. Ein unbekannter Mann habe ein Kind an der Schule angesprochen und das Angebot unterbreitet, es nach Hause zu bringen. Laut Schreiben seien solche Vorfälle auch in anderen Kommunen registriert.

Unter keinen Umständen einsteigen

Da dies der zweite Vorfall innerhalb drei Wochen gewesen sei, hätte man die Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Klassen informiert und ihnen Verhaltensregeln für das Warten an den Bushaltestellen gegeben. Insbesondere seien die Kinder darauf hingewiesen worden, möglichst in Gruppen auf den Bus zu warten und unter keinen Umständen in ein Auto einzusteigen, dessen Fahrer sie nicht kennen.

Die Polizei sei informiert und würde auf den Bushalteplatz am Postdeich ein zusätzliches Auge haben. Eltern sollten mit ihren Kindern über diese Vorfälle sprechen und Vehaltensweisen vereinbaren.

Die NRZ hakte bei der Kreispolizeibehörde nach. Der Sprecher konnte auf Nachforschung im Hause nicht bestätigen, dass die Schule die Polizei eingeschaltet habe.

