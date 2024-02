Goch. Kriminelle zerstörten in Goch die Heckscheibe eines BMWs, um an eine spezielle Beute zu kommen. Was sie aus dem Auto entwendeten.

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Mittwoch, 21. Februar, 20 Uhr, und Donnerstag, 22. Februar, 6.30 Uhr, an der Roggenstraße in Goch Angelutensilien wie mehrere Angelruten und einen Kescher aus einem geparkten schwarzen BMW 1er gestohlen. Dazu hatten sie die Heckscheiben des Autos eingeschlagen, das auf einen 28-jährigen Mann zugelassen ist. Der Wagen stand in einer Tiefgarage.

Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080.

