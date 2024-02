Goch. Lars Beusker besuchte einst die Gaesdonck und kehrt jetzt als renommierter Fotograf für einen Vortrag zurück. Das hat er vor.

Lars Beusker sammelte als Internatsschüler seine ersten Fotografie-Erfahrungen im Fotolabor des Collegium Augustinianum Gaesdonck in Goch. Heute gilt er als bester Wildlife-Fotograf der Welt. Nun kehrt der Gewinner des International Photography Awards in New York an seine alte Schule zurück und hat viel zu erzählen. Die Veranstaltung des Gaesdoncker Studium Generale am Donnerstag, 29. Februar, von 17 bis 18.30 Uhr steht allen Interessierten offen.

Bester Wildlife-Fotograf der Welt

Nach dem Abitur studierter Beusker Fotografie und Design und arbeitete danach selbständig 25 Jahre lang in der Werbe- und Modefotografie. 2018 ging er neue Wege, hängte sein Business an den Nagel und war fortan an den entlegensten Orten der Erde unterwegs. Die Schönheit insbesondere der Tierwelt hält er seitdem in eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Fotografien fest. 2022 sowie 2023 wurde Beusker zweimal in Folge bei den International Photography Awards in New York (IPA) als bester Wildlife-Fotograf der Welt ausgezeichnet.

Lars Beusker ist bekannt frü seine Schwarz-Weiß-Fotografien. © Lars Beusker | Lars Beusker

Nun kommt er als international ausgezeichneter Experte im Rahmen des Studium Generale auf die Gaesdonck zurück und stellt seinen Lebensweg und natürlich einige seiner Bilder vor. Ein passender Rahmen, findet Oberstufenkoordinator Dr. Thorsten Kattelans. „Unser Studium Generale zeigt unseren Oberstufenschülern immer wieder besondere Berufswege und erweitert den Horizont über den Tellerrand des schulischen Unterrichts hinaus. Wir sind sehr dankbar, dass wir mit Lars Beusker wieder einen hochkarätigen Referenten von internationalem Rang hier zu uns an die Gaesdonck holen konnten“, sagt Kattelans stolz.

Lars Beusker fotografiert Wildtiere aus nächster Nähe. © Lars Beusker | Lars Beusker

Die Fotos von Beusker werden weltweit in Galerien ausgestellt. Mit einer Auflage von nur zehn Abzügen pro Aufnahme sind sie längst kein Geheimtipp unter Enthusiasten mehr, sondern zu begehrten Sammlerstücken avanciert, so dass sich viele danach sehnen, einen echten Beusker zu besitzen. Mit Beuskers aktuellem Bildband „Look Into My Eyes“ erhalten Fans nun zum ersten Mal die Gelegenheit, die wundervollen Fotografien von Beusker als Sammelwerk jederzeit bestaunen zu können.

Beusker fotografiert Wildtiere in ihrer natürlichen Umgebung aus nächster Nähe und schafft es dabei, fast immer Augenkontakt herzustellen. Wie bei einem menschlichen Porträt verwendet Beusker kurze Brennweiten, für die er sich seinen Modellen bis auf wenige Meter nähert. Er sucht bewusst die Aufmerksamkeit des Tieres und fängt diesen intensiven Moment gefühlvoll mit der Kamera ein. Auf den Betrachter wirkt es, als könne er dem Tier direkt in die Seele blicken. Legendär sind etwa Beuskers Aufnahmen wild lebender Elefanten, Panther und Löwen. Tiere, denen man unter normalen Umständen als Mensch niemals so nah kommen würde.

Legendär: die Panther-Aufnahme von Beuskers. © Lars Beusker | Lars Beusker

Lars Beuskers Buch „Look Into My Eyes“ wird bei der Veranstaltung auf der Gaesdonck zu kaufen sein.. Im Rahmen des Vortrags hat die Mayersche Buchhandlung Goch zudem von 16.30 bis 17 Uhr und von 18.30 bis 19 Uhr jeweils eine Signierstunde mit dem Fotografen organisiert.

