Kalkar. Ein junger Autofahrer ist am Samstag kurz hinter Appeldorn von der Straße abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt. Er wurde schwer verletzt.

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Appeldorn am Niederrhein von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, wie ein Sprecher der Polizei Kleve am Samstag sagte.

Junger Fahrer aus Kalkar erleidet schwere Verletzungen

Das Fahrzeug war nach Angaben der Feuerwehr kurz hinter Appeldorn auf einer Kreisstraße nach rechts abgekommen und mit der Beifahrerseite gegen einen Baum geprallt. Die Wucht war demnach so groß, dass der Wagen zurückgestoßen wurde, über die Gegenfahrbahn schleuderte und wieder mit der Beifahrerseite gegen einen weiteren Baum prallte. Dabei wurde ein Rad ausgerissen.

Trümmerteile lagen im Umkreis von 30 Metern verstreut. Der junge Fahrer, der aus Kalkar stammt, erlitt schwere Verletzungen, war aber ansprechbar und nicht in dem Wrack eingeklemmt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Rettungseinsatz dauerte rund zwei Stunden. (dpa)