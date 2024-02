Kleve. In der Klever Innenstadt macht die Caritas auf ihre neue Kampagne aufmerksam. Auch in Emmerich gibt es eine Aktion. Das ist der Impuls.

Aufkleber auf die Spiegel und los geht’s: Am Freitag, 1. März, stellt der Caritasverband Kleve großformatige Spiegel in der Klever Fußgängerzone auf – und zwar von 11 bis 14 Uhr an der Ecke Große Straße/Kavarinerstraße. „Wir möchten mit dieser Aktion einen Impuls für Frieden und Versöhnung setzen“, sagt Rita Fergen.

Einmal in den Spiegel schauen und über den Frieden nachdenken – dazu laden Mitarbeiter der Caritas am Freitag, 1. März, in der Klever Innenstadt ein. © Caritas Kleve | Julia Lörcks

Rita Fergen ist Fachbereichsleitung Soziale Hilfen beim Caritasverband Kleve. Zusammen mit ihren Kolleginnen Alexia Meyer (Fachbereichsleitung Pflege & Gesundheit) und Elke Kotthoff (Fachbereichsleitung Kinder, Jugend & Familie) sowie den Fachdienstleitungen Arne Janssen (Integration & Migration) und Anne-Kathrin Lehmann (Gemeindecaritas & Ehrenamtskoordination) nimmt sie am bundesweiten Spiegel-Aktionstag teil. Damit möchte die Caritas deutschlandweit auf die neue Jahreskampagne „Frieden beginnt bei mir“ aufmerksam machen. Der Klever Wohlfahrtsverband beteiligt sich an der Aktion. Vorstand Rainer Borsch sagt: „Der Wunsch nach Frieden ist größer denn je. Wir als Caritas wollen jeden Tag ein Ort oder eine Person sein, wo der Friede beginnt.“

Eine Woche später Friedensaktion in Emmerich

Und so stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klever Caritas am Freitag nicht nur großformatige Spiegel in der Innenstadt auf. „Wir möchten auch ins Gespräch kommen“, sagt Anne-Kathrin Lehmann. Sie formuliert damit eins der Hauptziele der Aktion: „Wir möchten über Frieden und Versöhnung nachdenken, zuhören und gemeinsam überlegen, welchen Beitrag jede:r von uns zum Thema leisten kann. In der Familie, im Freundeskreis, bei der Arbeit. Dabei wollen wir auch die Kleinsten nicht außer Acht lassen.“

Eine Woche später, am Freitag, 8. März, laden der Caritasverband Kleve und die katholische Kirchengemeinde St. Christophorus Emmerich zu einer Friedensaktion in Emmerich ein. „Zusammen mit Patoralassistentin Mirjam Hamacher haben wir in der Heilig-Geist-Kirche einen Stationslauf für Kinder und Jugendliche zum Thema ,Der Frieden beginnt bei mir‘ vorbereitet“, sagt Anne-Kathrin Lehmann, die wie Rita Fergen sowohl Mitarbeiterin des Caritasverbandes als auch Mitglied im Kirchenausschuss Heilig Geist ist. Dabei handelt es sich um ein Angebot von 9 bis 12 Uhr, zu dem sich Schulklassen und Kindergartengruppen vorab anmelden können. Für andere Besucher ist die Kirche an diesem Tag bis 16 Uhr geöffnet.

Anmelden für den Stationslauf

Der Stationslauf dauert etwa 30 bis 45 Minuten, es können jeweils vier Gruppen à 20 bis 25 Kinder gleichzeitig kommen. Schulen und Kindergärten, die daran teilnehmen möchten, werden gebeten, sich vorab unter Tel. 0174 8854637 (Anne-Kathrin Lehmann) anzumelden.

