Goch. Unbekannte sind an der Kalkarer Straße in Goch in ein Haus eingebrochen. Das sagt die Polizei über das gestohlene Bargeld.

Am Freitag, 23. Februar, kam es zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr an der Kalkarer Straße in Goch zu einem Einbruch. Der oder die Täter gelangten über ein Fenster, welches aufgehebelt wurde, in die Räumlichkeiten des Hauses und entwendeten eine schwarze Geldkassette mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Süßer Alpaka-Nachwuchs im Tiergarten

Kleve: Klangfabrik feiert 25-jähriges Jubiläum

Bedburg-Hau: Neue Kinderfeuerwehr ist sehr beliebt

RE 10: Neue Kabel sollen Pannenserie beenden

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823/1080.