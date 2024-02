Kleve. Das Unternehmen aus Kleve hat ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung begonnen. Was der Grund für die finanzielle Schieflage ist.

Das Amtsgericht Kleve ist dem Antrag der in finanzielle Schieflage geratenen Aditus Personaldienstleistungen GmbH nachgekommen und hat für die Zeitarbeitsfirma ein gerichtliches Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung angeordnet. Das teilten das inhabergeführte Klever Unternehmen sowie zwei eingeschaltete Kanzleien am Montag, 26. Februar, in einer Presseerklärung mit. Demnach hatte der unverhoffte Rückzug eines Finanzierers zur Insolvenz von Aditus geführt, das Leistungen in der Arbeitnehmerüberlassung, der Personalberatung sowie der Personalvermittlung anbietet.

„Wir werden das moderne Verfahren nutzen, um gemeinsam eine Lösung für die aktuelle Situation zu entwickeln und unser Unternehmen nachhaltig fortzuführen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden bereits umgehend nach der Antragstellung über die aktuellen Umstände informiert. Wir sind froh, dass alle motiviert sind und zum Unternehmen stehen. Auch unsere Kunden halten uns die Treue. Das wird uns die nächsten Schritte deutlich erleichtern“, heißt es aus der Aditus-Geschäftsführung.

Finanzier ist abgesprungen

Der Personaldienstleister aus Kleve ist bereits seit fast 25 Jahren in der Branche aktiv und beschäftigt mittlerweile 664 Mitarbeitende an elf Standorten in NRW. Dennoch geriet das Unternehmen zuletzt in eine finanzielle Schieflage. „Aditus Personaldienstleistungen hat zwar ausgeglichene Jahresergebnisse erwirtschaftet, aber der Absprung eines zentralen Fremdkapitalgebers hatte jüngst zu einem Liquiditätsengpass geführt. Trotz umgehend eingeleiteter Bemühungen der Geschäftsführung konnte diese Lücke außergerichtlich nicht geschlossen werden. Daher wurde folgerichtig und pflichtgemäß ein Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt“, sagt Rechtsanwalt Thomas Ellrich von der Kanzlei Voigt Salus.

Gemeinsam mit seinem Anwaltskollegen Dr. Franz Zilkens fungiert er in dem Verfahren als Restrukturierungsbevollmächtigter (CRO). In dieser Rolle unterstützt das Expertenduo die eigenverwaltende Geschäftsführung bei allen insolvenzrechtlichen Fragen und der Steuerung des Verfahrens sowie der Neuaufstellung des Unternehmens.

Geschäftsbetrieb läuft uneingeschränkt weiter

„Wichtige Meilensteine konnten im Rahmen des noch sehr jungen Verfahrens bereits erreicht werden. So läuft etwa der Geschäftsbetrieb unter der Ägide der bisherigen Geschäftsleitung uneingeschränkt weiter. Zudem sind Löhne und Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch das vorfinanzierte Insolvenzgeld für die Monate Januar bis März gesichert“, so Rechtsanwalt Dr. Zilkens. Nun gehe es laut dem CRO darum, alle Optionen zu prüfen, um den Betrieb neu aufzustellen und somit eine langfristige Lösung auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu finden. Denkbar seien nach den Angaben von Rechtsanwalt Ellrich eine Lösung über einen Insolvenzplan oder der Einstieg eines Investors. Ein entsprechender Investorenprozess befinde sich bereits in Vorbereitung. Laut dem Experten sind die Sanierungsaussichten für das Unternehmen als sehr positiv anzusehen.

Der Geschäftsansatz der Aditus Personaldienstleistungen GmbH ist etabliert und die Mitarbeiterschaft steht hinter der Gesellschaft Natascha Habura - Bestellte vorläufige Sachwalterin

Die vom Amtsgericht Kleve bestellte (vorläufige) Sachwalterin, Rechtsanwältin Natascha Habura vom Düsseldorfer Büro der Kanzlei Brinkmann & Partner, sieht die anstehende Sanierung ebenfalls unter guten Vorzeichen: „Ich gehe beim Unternehmen und auch bei den Gläubigern von Lösungswillen und Gesprächsbereitschaft aus. Der Geschäftsansatz der Aditus Personaldienstleistungen GmbH ist etabliert und die Mitarbeiterschaft steht hinter der Gesellschaft.“

Vorläufiger Gläubigerausschuss wird Arbeit aufnehmen

Als (vorläufige) Sachwalterin überwacht die Rechtsanwältin gemeinsam mit ihren Rechtsanwaltskollegen Dr. Christian Holzmann und Dr. Dominic Poster die eigenverwaltende Geschäftsführung im Interesse der Gläubiger. „Es wird zeitnah auch ein vorläufiger Gläubigerausschuss seine Arbeit aufnehmen, mit dem wir uns intensiv abstimmen werden. Ich denke, dass wir in dem Verfahren gute Grundlagen für eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen allen Parteien haben. Das wird eine Lösung in absehbarer Zeit erleichtern.“