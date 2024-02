Kleve. Die Dokumentation „Jazzfieber“ ist am 28. Februar ab 20 Uhr in den Tichelpark Cinemas in Kleve zu sehen. Das ist der Grund.

Die Filmdokumentation „Jazzfieber“ ist am 28. Februar ab 20 Uhr im Kino 8 in den Tichelpark Cinemas an der Tichelstraße in Kleve zu sehen. Und das hat auch seinen Grund: Denn Jazz ist angesagt wie schon lange nicht mehr, so der Veranstalter.

Junge Menschen begeistern sich wieder für swingende Rhythmen und jazzige Grooves. Dabei ist über die Hintergründe dieser Musik nur wenig bekannt. Was ist Jazz? Wie kam diese Musik nach Deutschland? Weshalb sahen die Nazis im Jazz eine Gefahr? Warum wurden jugendliche Anhänger der Swing-Musik in Zwangslager und Jazzmusiker sogar ins KZ verschleppt? Und wie konnte dem Jazz trotz alledem dennoch der große Durchbruch gelingen?

Auf der Suche nach Antworten

Dieser Film macht sich auf die Suche nach Antworten. Das Team um die Filmemacher Reinhard Kungel und Andreas Heinrich begleitet die jungen JazzmusikerInnen Alma Naidu, Jakob Bänsch, Caris Hermes, Mareike Wiening und Niklas Roever unterwegs im Tourbus, bei Proben und Konzerten, wo die Musizierenden über die eigenen Vorbilder diskutieren, sich alte Konzertausschnitte auf dem Tablet ansehen und sich intensiv mit den Wurzeln ihrer Musik beschäftigen. Ausgehend von diesen Gesprächen, Proben und Konzerten taucht der Film immer wieder in die Geschichte des Jazz hierzulande ein.

Ermöglicht wird dieser Rückblick durch die zahllosen, von Reinhard Kungel und Andreas Heinrich im Laufe der Jahre gedrehten Interviews und Konzertaufzeichnungen rund um die inzwischen allesamt verstorbenen Jazz-Legenden Rolf Kühn, Max Greger, Hugo Strasser, Paul Kuhn und Coco Schumann, Filmkomponist Peter Thomas und den „Jazz-Papst“ der ehemaligen DDR, Karlheinz Drechsel.

Hier gibt es die Tickets

Sie werden ebenso mit der Kamera begleitet, wie die noch lebende Jazz-Legende Klaus Doldinger und Schlagzeuger Peter Baumeister. Der Film wirft einen Blick hinter die Kulissen des X-Jazz-Festivals in Berlin mit Sebastian Studnitzky, Sebastian Manz und Sebastian Sternal und zeigt den Weltklasse-Klarinettisten Rolf Kühn kurz vor dessen Tod bei seinen letzten Proben und Auftritten.

Die Kameras blicken Pianist und Vibraphonist Tizian Jost mit Sängerin Hannah Weiss über die Schulter, wie sie an einem Programm über den deutschen Jazz zwischen beiden Weltkriegen arbeiten; eine Hommage auch an zahlreichen jüdische Komponisten, die wegen ihrer Herkunft und ihrer musikalischen Vorlieben in die USA emigrieren mussten. Bereichert wird dieses unterhaltsame wie auch lehrreiche ‚Roadmovie durch die Geschichte des deutschen Jazz‘ durch sensationelle und zum Teil bisher unveröffentlichte Archivaufnahmen, darunter u.a. die legendären Sendungen des längst verstorbenen Jazz-Papstes Joachim-Ernst Berendt.

Der Eintrittspreis beträgt 7,50 Euro. Tickets über die Website des Klever Kinos unter www.kleverkinos.de.

