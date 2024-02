Goch. Ein neues Mehrfamilienhaus an Klever Straße/Nordring soll öffentlich geförderten Wohnraum bieten. Was über die Planung bekannt ist.

Nahe dem Kreisverkehr Klever Straße/Nordring in der Gocher Innenstadt möchte eine Grundstücksgemeinschaft ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt elf Wohneinheiten im Rahmen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus errichten. Die Wohnungen sollen Wohnflächen zwischen 50 und 75 Quadratmeter aufweisen und jeweils über eine eigenständige Terrasse oder einen Balkon verfügen. Das Gebäude, das eine Art Baulücke zwischen dem villenartigen Zweifamilienhaus an der Klever Straße 61/63 sowie dem Haus am Nordring 2a schließen würde, ist in dreigeschossiger Bauweise mit einem weiteren Nichtvollgeschoss geplant.