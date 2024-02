Kleve/Bedburg-Hau. In der Gemeinde Bedburg-Hau müssen kurzfristig Altbuchen gefällt werden. Eine Försterin begleitet das Vorhaben. Das sind die Gründe.

Hohe Temperaturen und langanhaltende Trockenperioden im Sommer setzen Bäumen in Deutschland immer mehr zu. Aktuell machen sich die Auswirkungen des Klimawandels wieder an einem konkreten Beispiel in unserer Region bemerkbar: Auf einer Waldfläche der Stadt Kleve auf dem Gebiet der Gemeinde Bedburg-Hau müssen kurzfristig Altbuchen gefällt werden.

Die Bäume an der Dr.-Franken-Straße in Bedburg-Hau sind aufgrund der klimatischen Herausforderungen der vergangenen Jahre nicht mehr vital und weisen teilweise bereits Pilzbefall und Trockenschäden in den Kronen auf.

Gebiet wird konsequent durchforstet

Auch aus Gründen der Verkehrssicherung ist es folglich notwendig, das Gebiet direkt an der Straße konsequent zu durchforsten. Bei der Umsetzung der Maßnahme wird die Stadt Kleve eng durch die zuständige Försterin begleitet. Klimaresistente Nachpflanzungen sind spätestens im kommenden Jahr geplant.

Mit vier verschiedenen Baumarten soll ein klimastabiler Mischwald entstehen.

