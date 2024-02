Kleve. In Kleve stürzten ein Motoradfahrer und seine Beifahrerin. Beide verletzt. So wird das Fahrzeug des Unfallflüchtigen beschrieben.

Am Samstag, 24. Februar, befuhr ein 26-jähriger Klever mit seinem Motorrad die Hoffmannallee in Kleve in Richtung der Lindenallee. In Höhe eines Schnellrestaurants wendete unvermittelt ein ihm entgegenkommender Pkw. Der Motorradfahrer bremste sein Fahrzeug stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich dabei ebenso wie seine zwölf-jährige Beifahrerin.

Zwölfjährige verblieb im Krankenhaus

Der Unfallverursacher, dessen Fahrzeug als ein silberfarbener BMW (möglicherweise ein Typ X6) mit niederländischen Kennzeichen beschrieben wurde, entfernte sich von der Unfallstelle und bog nach links auf die Lindenallee ab. Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Der Motorradfahrer konnte dieses nach ambulanter Behandlung entlassen, seine Sozia wurde stationär aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise an das Verkehrskommissariat Kleve unter Telefon 02821/5040.