Kleve-Kellen. Die Rheinischen Landfrauen laden für 9. und 10. März zum 36. Riswicker Ostermarkt nach Kellen. Wird er wieder gut besucht wie in 2023?

Die Freude über den gelungenen Neustart im Jahr 2023 nach der Coronapause steht Marlies Wollschläger vom Rheinischen Landfrauenverband, Bezirksverband Kleve, auch heute noch ins Gesicht geschrieben. „Das war einfach fulminant“, erklärt die engagierte Sprecherin des Verbands bei der Vorstellung des Ostermarktes Nummer 36, der am Samstag und Sonntag, 9. und 10. März, am Haus Riswick in Kellen steigen wird.