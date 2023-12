Auch in Goch bringen in 2024 die Sternsinger wieder den Segen von Haus zu Haus.

Tradition Aufruf in Goch: Jetzt Sternsinger werden und damit Gutes tun

Goch Die Pfarrgemeinde in Goch ruft Kinder und Jugendliche auf, sich an der nächsten Sternsingeraktion zu beteiligen. So funktioniert es.

Die nächste Sternsingeraktion beginnt. Die Pfarrgemeinde St. Arnold Jansen Goch ruft Kinder und Jugendliche auf, 2024 dabei zu sein, Menschen den Segen zu bringen und mitzuhelfen, dass es Kindern in Not überall auf der Erde etwas besser geht.

Es können sich nur komplette Sternsingergruppen mit Begleitperson für die Aktion online (QR-Code) anmelden. Anmeldeschluss ist der 22. Dezember.

Sternsinger-Gewand und alle wichtigen Informationen

Am Freitag, 5. Januar 2024, starten die Gruppen im Pfarrheim der Arnold Janssen Kirche. Dort bekommen die Kinder ein passendes Sternsinger-Gewand und alle wichtigen Informationen rund ums Sternsingen. Zum Abschluss werdet alle als Sternsinger gesegnet.

Schon am Freitag besuchen einige Sternsingergruppen Einrichtungen wie das Krankenhaus oder Altenheime. Am Samstag und Sonntag laufen sie dann durch die Straßen von Goch und bringen den Segen Jesu Christi zu den Familien. Als kleine Belohnung für den Einsatz erhalten die Sternsinger am Sonntagabend nach dem Abschlussgottesdienst eine Tüte mit gesammelten Süßigkeiten.

Weitere Informationen zur Aktion Dreikönigssingen 2024 findet man auf der Webseite www.sternsinger.de.

