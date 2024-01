Auto rast an Baum und fängt Feuer - Fahrer schwer verletzt

Hubschrauber-Einsatz: Bei Geldern ist ein Pkw von der Straße abgekommen - anschließend krachte er noch in ein anderes Auto.

Bei einem heftigen Unfall auf der Klever Straße von Geldern in Richtung Nieukerk ist in der Nacht zum Samstag ein Pkw in Brand geraten - ein junger Mann musste mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizeibericht hatte der 20-jährige Pkw-Fahrer aus Kerken in Höhe Bömannsweg offenbar die Kontrolle über sein Auto verloren, der Golf sei aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und offenbar mit großer Wucht auf einen Straßenbaum gerast. Das Fahrzeug sei in Brand und geraten und zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden - wo er dann mit einem Skoda einer 61-jährigen Fahrerin aus Geldern kollidierte. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde noch ein weiterer Pkw beschädigt.

Der herbeigerufene Rettungsdienst habe die die beteiligten Fahrzeugführer zunächst vor Ort versorgt, die alarmierte Feuerwehr habe den brennenden Pkw gelöscht. Der Unfallverursacher musste schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden, die Skoda-Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen ebenfalls ins Krankenhaus transportiert. (red)

