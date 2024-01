Bauerndemo: Kreislandwirt Kleve warnt - „Schaden uns selbst“

Kreis Kleve Michael Seegers geht auf Distanz zu den am Montag geplanten Bauerndemos im Kreis Kleve. Warum er sich mit Unterstützung lieber zurückhält.

Kreislandwirt Michael Seegers von der Kreisbauernschaft geht gegenüber der NRZ hörbar auf Distanz zu den Demos am Montag. Seegers betont, dass die Kreisbauernschaft für Freitag eine Demonstration in Kleve geplant habe. Zu den Demos am Montag könne er nichts sagen: „Da sind ganz viele Trittbrettfahrer unterwegs“, so Seegers. Mit Blick auf die Vorkommnisse in Norddeutschland, als Landwirte die Fähre von Wirtschaftsminister Habeck blockierten, sagte der Klever Kreislandwirt, dass er für Montag Aktionen befürchtet, die der landwirtschaftlichen Sache nicht guttun würde. Organisiert werden die Einzeldemos jetzt von der Gruppe Landwirtschaftsverband Land sichert Versorgung (LSV).

Seegers betont, dass man einen vernünftigen Dialog wolle und keine unüberlegten Aktionen, die von Emotionen geleitet werden. „Wir schaden uns damit nur selbst“, so der Kreislandwirt.

Emmericher Landwirte sind nicht auf Randale aus

Ein Landwirt aus Emmerich, der am Montag auch an der Demo teilnehmen wird, versichert gegenüber der NRZ, dass man nicht auf Randale aus sei. Man werde nichts blockieren und auch nicht randalieren. Die Demos in Emmerich sollen um 7 Uhr beginnen und bis 20 Uhr andauern. „Es wird ein Kommen und Gehen“, so der Landwirt. Man wolle keine Eskalationen wie in Norddeutschland. Er kenne die Mitglieder der WhatsApp-Gruppe, in der sich die Landwirte organisiert haben: „Das sind alles keine Hirnies“, sagte er.

Dass die Kreisbauernschaft auf Distanz zu den vielen Demos am Montag gehe, hänge auch damit zusammen, dass der Kreisbauernverband dann auch verantwortlich wäre, für das, was vor Ort geschieht. Bei neun kleinen Demonstrationen im Kreis sei eine Kontrolle nicht zu gewährleisten.

Landwirte sehen Wettbewersfähigkeit bedroht

Auch wissen die Landwirte, dass die Zustimmung in der Bevölkerung durchaus geteilt ist. In einer Zeit, wo jeder auf sein Geld achten müsse, käme es nicht gut, wenn man auch für Subventionen demonstriere. Nur sei es so, dass man durch den Abbau der Dieselsubventionen einen Wettbewerbsnachteil in Deutschland haben werde. „Ich hätte mir gewünscht, wenn auch mal die oberen Zehntausend zur Kasse gebeten werden. Aber dagegen spricht die FDP. Das ist das Problem dieser Ampel-Regierung“, so der Landwirt aus Emmerich.

