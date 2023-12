Bedburg-Hau: Besonderer Wunschbaum steht bei Rofu

Bedburg-Hau Der Weihnachtswunschbaum der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bedburg-Hau steht erstmals bei Rofu in Kleve. So werden Wünsche erfüllt.

Die „Weihnachtswunschbaumaktion“ der LVR-Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bedburg-Hau kann in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal stattfinden – erstmalig mit dem Spielwarengeschäft Rofu in Kleve-Kellen. In Bedburg-Hau entstand 2013 die Idee zu der „Weihnachtswunschbaumaktion“, die inzwischen in der Adventszeit nicht mehr wegzudenken ist.

Die LVR-Klinik Bedburg-Hau, die Rofu-Filiale in Kleve und die Psychiatrische Hilfsgemeinschaft e.V. wollen damit auf die Kinder und Jugendlichen aufmerksam machen. „Die Aktion wird vom ganzen Team begeistert getragen und wir sind froh, dass unsere Kunden die Kinder- und Jugendpsychiatrie der LVR-Klinik Bedburg-Hau so tatkräftig unterstützen. Gerade psychisch kranke Mädchen und Jungen werden leider immer noch im Alltag häufig ausgegrenzt, was die Heilung ihrer Erkrankung sicherlich erschwert“, weiß die Leiterin der Filiale Sabrina Nellissen.

Geschenke werden kostenlos weihnachtlich eingepackt

Am 30. November ist im Geschäft Rofu an der Emmericher Straße 238 in Kleve-Kellen der Weihnachtswunschbaum der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bedburg-Hau aufgestellt und geschmückt worden. An diesem „Wunschbaum“ hängen bis kurz vor Heiligabend die Wunschzettel der kleinen und großen Patienten der LVR-Klinik Bedburg-Hau. Alle Spender können entweder gleich vor Ort oder durch eine entsprechende Spende einen Weihnachtswunsch der Kinder erfüllen. Für jeden eingelösten Wunschzettel wird anschließend weiterer Weihnachtsschmuck an den Baum gehängt.

Die Geschenke werden zudem kostenlos weihnachtlich eingepackt und verbleiben bis zum Abholtermin im Geschäft. Die Spendenaktion für den guten Zweck läuft bis zum 18. Dezember. Die Spielsachen werden dann vor dem Weihnachtsfest der Kinder- und Jugendabteilung der LVR-Klinik übergeben. Natürlich können die Spender auch eine entsprechende Spendenquittung erhalten, die beim Finanzamt berücksichtigt wird.

