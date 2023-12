Feuer Bedburg-Hau: 150 Feuerwehrleute am Kerzenhaus im Einsatz

Bedburg-Hau-Hasselt Bürger dürfen die Fenster wieder öffnen, keine Gefahr für Atemwege beim Großbrand am Kerzenhaus in Hasselt. 150 Wehrleute löschen.

Beim Großbrand am Kerzenhaus in Bedburg-Hau / Hasselt sind derzeit, am 23. Dezember, 16 Uhr, Hundert Feuerwehrleute der Bedburg-Hauer Fuerwehr im Einsatz. Hinzu kommen 50 externe Kräfte aus anderen Einheiten im Kreis Kleve.

Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle, antwortet Michael Hendricks, Sprecher der Feuerwehr Bedburg-Hau, auf Nachfrage der NRZ. Es wurde ein Bagger angefordert, der die Halle des Klever Kerzenhauses abreißén wird.

Feuer Kerzenhaus Hasselt Foto: Michael Hendricks / Kleve

Weil Hunderte und Tausende Kerzen dort unkontrolliert abbrannten, gab die Feuerwehr Bedburg-Hau über die Nina-App die Warnung aus, dass die Bürger in der Nähe des Gewerbegebietes Bedburger Weide ihre Fenster und Türen geschlossen halten sollten. Luftmessungen haben mittlerweile ergeben, dass es keine Hinweise auf gefährliche Stoffe gibt, die die Atemwege der Anwohner belasten könnten, erklärt Michael Hendricks.

Feuer Kerzenhaus Hasselt Foto: Michael Hendricks / Feuerwehr Bedburg-Hau

Die Rauchsäule hatte man bis nach Kleve und bis nach Niel sehen können. Der Großbrand holt die Feuerwehren auch der beachbarten Kommunen nach Bedburg-Hau. Die Besitzer des Kerzenhauses selbst, die auch im Hause wohnen, haben im hinteren Teil ihres Betriebes das Feuer als erste selbst entdeckt. Das sogenannte Kever Kerzenhaus im Gewerbegebiet Bedburger Weide hatte seine Geschäftsräume am Tag vor Heiligabend noch geöffnet. Angestellte und Kunden, die zum Fest noch schöne Kerzen kaufen wollten, konnten aber die Halle unverletzt verlassen.

