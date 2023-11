Täter stahlen aus einem Haus in Bedburg-Hau Schmuck.

Polizei Bedburg-Hau: Diebe werden in Schneppenbaum fündig

Bedburg-Hau In ein Haus in Bedburg-Hau wurde eingebrochen. Die Diebe nahmen Schmuck mit. Warum die Höhe des Schadens noch nicht feststellbar ist.

Am Sonntag, 26. November, kam es zwischen 15 und 20 Uhr am Rosenkamp in Bedburg-Hau zu einem Einbruch.

Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume. Es wurde eine unbekannte Anzahl an Schmuckstücken entwendet, weshalb nach aktuellem Stand die Höhe des Schadens noch nicht festgestellt werden konnte.

Zeugen gesucht

Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise bei der Kripo Kleve unter Tel. 02821/5040.

