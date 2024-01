Bedburg-Hau: Einbrecher nahmen zahlreiche Fahrräder mit

Bedburg-Hau Bei einem Einbruch in Bedburg-Hau wurden über ein Dutzend Fahrräder und auch Krafträder gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

In den sehr frühen Morgenstunden am Mittwoch, 24. Januar, 3:15 Uhr, kam es in einem Geschäft für Zweiräder an der Bedburger Weide in Bedburg-Hau, gegenüber einer Tankstelle, zu einem Einbruch. Unbekannte Täter schlugen die Glaseingangstür ein und entwendeten über ein Dutzend Zweiräder, darunter Krafträder und Fahrräder. Wie die Täter die hochwertigen Fahrzeuge abtransportierten, ist derzeit noch Bestandteil der Ermittlungen.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht rund um das Geschäft verdächtige Fahrzeuge und/ oder Personen gesehen? Hinweise werden von Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegengenommen.

