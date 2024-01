Bedburg-Hau: Einbrecher plünderten in einer Tagespflege

In Bedburg-Hau wurde in einer Tagespflege eingebrochen. Wir zeigen hier ein Symbolbild.

Bedburg-Hau In Bedburg-Hau wurde in einer Tagespflege eingebrochen. Die Täter schlugen ein Küchenfenster ein. Das haben sie gestohlen.

In Bedburg-Hau wurde in eine Tagespflege an der Kirche eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag, 29. Dezember, 16 Uhr, bis Samstag, 10:30 Uhr, Zutritt. Sie schlugen das Fensterglas zur Küche ein.

Laptop gestohlen

Die Täter entwendeten einen Laptop, der auf einem Regal im Essraum stand und hebelten eine Schublade des Schreibtischs im Büro auf. Sie nahmen die dortige Geldkassette mit und flüchteten über den Essraum in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo in Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen.

