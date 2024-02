Bedburg-Hau: Einbrecher wollten ins Pfarrbüro einsteigen

Bedburg-Hau In der Nacht zu Mittwoch haben Einbrecher versucht, in das Pfarrbüro von St. Markus einzudringen. Sie gingen mit grober Gewalt vor.

Einbrecher haben in der Nacht von Dienstag, 13. Februar, auf Mittwoch versucht, in das Pfarrbüro der Gemeinde St. Markus am Klosterplatz in Schneppenbaum einzudringen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter versucht, die Tür zum Büro aufzuhebeln. Dafür stiegen sie zunächst über eine Mauer und ein Gebüsch an der rückwärtigen Terrasse des Gebäudes.

Bewegungsmelder von der Hauswand gerissen

Im Anschluss hebelten die Unbekannten unter großer Gewaltanwendung die Zugangstür und ein Fenster auf. Zudem rissen sie einen Bewegungsmelder von der Hauswand und warfen ihn in ein Blumenbeet. Aus dem Pfarrbüro wurde nach jetzigen Kenntnisstand nichts entwendet. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen.

