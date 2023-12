Bedburg-Hau: Einbruch im Jugendzentrum am Rosendaler Weg

Schneppenbaum In das Jugendzentrum am Rosendaler Weg in Bedburg-Hau wurde eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise. Das wurde entwendet.

In das Jugendzentrum am Rosendaler Weg in Bedburg-Hau steigen Einbrecher in der Zeit von Montag, 11. Dezember, um 20 Uhr, bis Dienstag, 12. Dezember, um 7:30 Uhr ein. Sie hatten ein Fenster aufgehebelt und waren so einstiegen. Anschließend brachen die Unbekannten weitere Türen zu verschiedenen Räumen auf, durchsuchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem Bargeld.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

