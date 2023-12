Bedburg-Hau: Erneut ein Einbruch in einen Kindergarten

Bedburg-Hau Wieder ein Einbruch in Bedburg-Hau: Kriminelle dringen in Kindergarten in der Ortschaft Hasselt ein. Was dieses Mal entwendet wurde.

In der Zeit von Samstag, 16. Dezember, 15 Uhr, bis Sonntag, 17. Dezember, 11 Uhr gelangten unbekannte Täter in einen Kindergarten auf dem Kirchweg in der Ortschaft Hasselt.

Tresor und geringe Menge Bargeld erbeutet

Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter flüchteten mit einem Tresor und einer geringen Menge Bargeld in unbekannte Richtung.

Zwei weitere Einbrüche

Dies ist in der Gemeinde Bedburg-Hau bereits der zweite Kindergarten, in den eingebrochen worden ist, innerhalb einer Woche. Zuvor wurde in einen Kindergarten an der Peter-van-de-Flierdt-Straße in Schneppenbaum eingebrochen. Hinzu kommt der Einbruch in das Jugendzentrum Schneppenbaum.

Täterhinweise bitte an die Kripo in Kleve unter Telefon 02821/5040.

